Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

6 Şüpheli Tutuklandı

Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir tırın dorsesindeki iç yağların içerisinde ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilmişti.Yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheliden R.Y, S.Y,C.B,C.B, sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, H.Ç, ve eroini gönderdiği değerlendirildiği için Van'daki işyerinde gözaltına alınan iş adamı A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.