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Bu haber 09 Aralık 2018 11:30:18 Tarihinde eklenmiştir.

Tır ile Otomobil Kazasında Faciadan Dönüldü

Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan bir kişi yaralanırken, otomobilin bagajında bulunan bidonlardan 50 litre benzin çıktı, olası bir faciadan dönüldü.

Tır ile Otomobil Kazasında Faciadan Dönüldü

Kaza, gece saat 23.00'da İznik-Adapazarı çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden gelmekte olan 16 ACP 787 plakalı otomobilin sürücüsü L.Ş. karşı istikametten gelen Emin Demir (57) idaresindeki 16 MCA 91 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. L.Ş. kaza yerinde otomobili terk edip kaçarken, yanında oturan H.S. başından yaralandı. Ambulansla İznik Devlet Hastanesine götürülen yaralı vatandaş tedavi altına alındı. Polis, kaçan sürücüyü kısa sürede yakalamayı başardı.

 

Otomobilden 50 litre Benzin Çıktı

Tır sürücüsü Demir, "Otomobil, sağ şeritten çıkıp benim şeridime geçti. Üzerime sürmeye başladı. Tam bir dakika boyunca korna çalıp selektör yaptım. Geldi kafadan vurdu" dedi.
Kaza yerinde inceleme yapan trafik ekipleri otomobilin bagajında bidon içinde 50 litre benzin olduğunu fark etti. Faciadan dönülen kazada otomobil sürücüsünün balıkçı olduğu yakıtı da teknesi için aldığı öğrenildi.

 
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