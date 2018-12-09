Urfa’da Korkunç Kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçe girişinde meydana geldi. İzzet F. idaresindeki 63 FB 826 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü İzzet ve eşi Hülya ile çocukları Halil, Osman ve Ayaz F. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuklardan 4 yaşındaki Ayaz F. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.