2 Gündür Kayıp Olan Şahsın Cesedi Bulundu

Ekipler,Yüksek Gerilim Hattını Kesti

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi, 4003. Sokak’taki yüksek gerilim hattında bir erkek cesedi bulundu. İlk bulgulara göre cesedin 2 gündür kayıp olan İhsan A.’ya (45) ait olduğu belirlendi. İhsan A.’nın 6 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadığı ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. İhsan A.’nın yakınları olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. İhsan A.'nın ablası ise tellere tutunarak ağladı.Olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketinin personeli önce yüksek gerilim hattındaki akımı kesti. Daha sonra ceset bulunduğu yerden çıkarılarak otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.