Urfalı Öğrenciler Yetkililere Seslendi

Öğrenciler Yetkililere Seslendi

DHBT sınavı Şanlıurfa gibi 2 milyon nüfusa sahip bir şehrin, kendisine yaklaşık olarak 150 km uzaklıkta bulunan Gaziantep’te yapılıyor. Buda beraberinde birçok olumsuz sonuç doğurmakta. Yollarda oluşan trafik yoğunluğundan dolayı birçok kazaya sebep olmakla birlikte Antep'e gönderilmesi tek kelimeyle işkencedir ve O insanlara çile çektirmektedir.Bunların yanı sıra mesafeden dolayı öğrencilerinin stresine stres katmakta ve her sene binlerce Öğrenci sınava bu sebepten geç kalmakta. Bu sınavların Urfa gibi bir şehirde rahatlıkla yapabilecek alt yapıya sahip olmasına rağmen,150 km uzaklıkta bulunan Antep’te neden yapıldığı akıllarda soru işaretti bırakıyor. Urfa’da yapılmayan bu sınavda Mağdur olan öğrenciler sınavlarda sorun yaşanmaması için yetkilileri gerekli önlemleri almaya çağırdı.