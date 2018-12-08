​İddialar Bomba! Trambüs Yapım Bandına Bile Alınmamış

Trambüs Yapım Bandına Bile Alınmamış

Halk Bu Gizemin Çözülmesini İstiyor

Şanlıurfa’nın sorunlu projelerinden olan trambüs projesi yıllardır her şekilde gündeme gelmekten geri durmadı. Bu defa da vatandaşlar “Trambüs bir göründü bir kayboldu nerede bu trambüs?” dedi. Bu soruya yetkililerden cevap gelmese de konu ile ilgili ortaya atılan iddialar oldukça düşündürttü.Söz konusu iddiada; “Trambüs gelmedi ki geri gitsin. Gelen test aracıydı. Urfa’ya getirilecek olan trambüslerin yapımına henüz geçilmedi bile” denildi. Yapılan açıklamanın devamında;“Haziranda teslim edilmesi gereken araç nerede? diye bir soru sorarsak daha yerinde olur. Kurlardaki fark firmayı zora sokmuş ve firma cezalı duruma düşmüş. Bu zamana kadar trambüs yapım bandına bile alınmamış. En iyi ihtimalle araçlar şubat’ta gelir. Normal trafik akışında trafikten döner. Firma iflas ederse araç gelmeyebilir. 40 milyon güme gider.” denildi.Bu iddiaların netlik kazanmaması ile beraber yetkililerden de henüz bir açıklama gelmedi. Urfa halkı trambüs gizeminin çözülmesi için yetkili kişilerden bir açıklama bekliyor