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Bu haber 08 Aralık 2018 23:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Özyavuz, Harran'da Fırtına Gibi Esecek

​Mahmut Özyavuz, MHP’den Harran Belediye Başkan Adayı oldu.

Özyavuz, Harran'da Fırtına Gibi Esecek

Başkan adaylığını duyuran Mahmut Özyavuz “Geleceğe istikbale çalışacağız. Gençlerimizin geleceğine çalışacağız” dedi.

Harran’ı daha iyi geleceğe, hak ettiği yere taşımak için elinden gelenin fazlasını yapacağını duyuran Mahmut Özyavuz şu açıklamalarda bulundu;

 

Tüm Gücümüzle Çalışacağız

“Güzel bir gelecek için biz hazırız. İnsan odaklı toplum ihtiyaçlarını belirleyen bir anlayışla yola çıkarak her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek bir planlama süreci içerisindeyiz. Bizim çalışma anlayışımız da herkesin mutlu olduğu bir Harran var ve bunun için tüm gücümüzle çalışacağız.”

 

Harran Türkiye’nin Özeti Gibidir

"Sadece altyapı değil tarihi mirastan yerleşim uygulamalarına, turizmden ulaşma kadar birçok alanda Harran’ı özlediği geleceğe kavuşturmak istiyoruz. Harran'ın tarihi dokusunun ve kültürel mirasın korunması çalışmalarına hız verip tarihinizi gün ışığına çıkarılacak ve ilçemizi müze Kent haline getireceğiz. Yapılacak çalışmalar ile herkesin kendinden bir şeyler bulduğu sosyal faaliyetler gerçekleştireceğimiz Harran, binlerce yıllık geçmişi olan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış güzel bir ilçedir. Tarihi, coğrafyası, doğal güzellikleri, kültürel mirası, kendine hasta maksadıyla Harran Türkiye'nin bir özeti gibidir."


 

Harran’ı Kalkındırmaya gayret Göstereceğim

Medeniyetlerin beşiği Harran o potansiyel güç ile Şanlıurfa'da Turizm'in vazgeçilmez durağı haline gelmiştir. Ben Harranlı bir kardeşiniz olarak sizden aldığım destekle Harran’ı kültür, turizm, eğitim, altyapı, yeşil alan ve sosyal projelerle kalkındırmaya gayret göstereceğim.

 

Harranlılar ile İletişimi Koparmayacağız

"Değerli Harranlı kardeşlerim! Sizden aldığımız güç ve güven doğrultusunda modern Yaşama Dair hiçbir eksikliğini olmadığı Harran oluşturmak için emin adımlarla hep beraber yürüyeceğiz. Harran'a görünür kılmak adına yapacağımız ilçe planlamasının uygulama aşamasında hizmetinizde olacağız. Şehrin etnik noktalarını uygulanarak çalışmalar ile hızlı gelişen ilçeler arasına dahil edeceğiz. Yaratıcı fikirlerin ve etkili uygulamaların doğru zamanda doğru yerde bir araya gelmesiyle başarılı projelere birlikte imza atacağız ve sizleri asla yarı yolda bırakmayacağım. Kıymetli Harranlı kardeşlerim! sizlerle olan iletişimi asla koparmayarak ve sizlerin onayını alarak başarılı işlere imza atacağız."


 

Genç başkan Bereketli Harran

"Turizm anlamında üretileceğimiz tasarılar, Harran'a gelen konukların kütlesini arttırmak ve daha çok kişiye ulaşabilmemiz için altın fırsat niteliğinde olacağından hiç kuşkunuz olmasın. Harran’ı kalkındırmak adına diğer ilgili tüm kurum kuruluşlar ve ilçe halkı birlikte hareket ederek güzide ilçemizin topyekün geliştirilmesini hedefliyoruz. Hep beraber Harran ilçemizde altın devrini yaşatmak için hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle önümüzdeki seçimlerin başta mensubu olmaktan gurur duyduğum büyük Türk milletine ve devletine Şanlıurfa’mıza partimize ve Harranımıza hayır bereket birlik ve bütünlük getirmesini cenabı Allah'tan diliyor, “Genç Başkan bereketli Harran” sloganıyla sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum”



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