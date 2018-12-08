Haliliye MHP İlçe Başkanı Belli Oldu

Mahmut Sayık Haliliye MHP İlçe Başkanı oldu. başkanlığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Sayık şunları ifade etti;“Gençlik yılllarımdan itibaren içerisinde olmaktan şeref duyduğum. Türk Milletinin ve Türk Milliyetçilerinin son kalesi Milliyetçi Ülkücü harekete namusum ve iki gözüm gibi bakmış ve hizmet etmişimdir.Üniversite teşkilatlarında başladığım yöneticilik yaşamıma, 24 Haziran 27. Dönem Milletvekili Adayı olarak devam ettirdim.Şanlıurfa’da 2002 sonrası uzun bir aradan sonra milletvekili çıkaran partimiz MHP MYK Üyemiz, MHP eski İl Başkanımız, kıymetli abim, Sayın İbrahim Özyavuz tarafından Türkiye Cumhuriyet Başkenti Ankara’da TBMM’de Şanlıurfa’mıza yakışır bir şekilde Şan ve Şeref’le temsil edilmektedir.Sayın İl Başkanımız Mahmut Güneş beyefendinin desteği, Kıymetli Abimiz, Milletvekilimiz Sayın İbrahim Özyavuz’un rızası, Genel Merkez Yönetimimizin onayı ile kutlu davamıza Başbuğ Alpaslan Türkeş’in ışığında Liderimiz Dr Devlet Bahçeli beyin emrinde Haliliye İlçe Başkanı olarak hizmet etmenin Şeref’ine nail olduğumu Şanlıurfa kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.Ülkücü harekette hizmet etmek bayrak yarışı gibidir. Benden önceki ilçe başkanımız ve yönetim kuruluna yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Var olsunlar.Bundan sonra şahsım ve yönetimim için de Allah’tan gayret siz değerli hemşerilerimizden destek dilerim.MHP Haliliye İlçe Başkanı”