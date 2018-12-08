​BELTUR İşçi Alımı İle İlgili Açıklama Yaptı

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Şanlıurfa’da büyük kesimin dert yandığı işsizlik sorunu hala devam ederken kamuoyuna sunulan bir ilanda BELTUR’un ilkokul mezunu personel alacağı ile ilgili haberler gündeme geldi. Yazılı açıklamanın yayınlanması ile beraber Urfa halkını bilgilendrdiğimiz haber ile ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BELTUR A.Ş Genel Müdürü Levent Kama açıklama yaptı.Levent Kama 2 gün içerinde İŞKUR’a yoğun iş başvurusu talebinin olduğunu dile getirerek “Böyle bir başvuru söz konusu. Fakat alınacak işçiler ŞUSKİ’de çalışıp da sözleşmesi biten işçilerden meydana geliyor. Basında birçok yerde yer alan haberin aslı; ŞUSKİ’de sözleşmeleri biten işçilerin BELTUR’a geçmesi için sözleşme yenilemesi olarak kaydedildi. İşçilerin bir tek SSK numarası değişecek.” Açıklamasında bulundu.