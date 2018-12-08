Bu haber 08 Aralık 2018 19:00:00 Tarihinde eklenmiştir.
Teröristler Urfa’yı Mesken Tuttu
Suriye’nin Rasulayn kentinden Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine girmeye çalışan PKK/PYD üyesi 3 terörist yakalandı. Bu hafta içerisinde teröristlerin sınırdan Urfa’ya girmesine halk “Teröristler Urfa’yı mesken tuttu” yorumunda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Suriye sınırından Ceylanpınar ilçesine girmeye çalışan ve silahsız oldukları tespit edilen PKK/PYD terör örgütü üyesi 3 terörist jandarma tarafından yakalandı.
Jandarmada Sorgulandılar
Terör örgütü mensupları ilçe jandarmadaki sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yorum Yap