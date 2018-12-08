​Teröristler Urfa’yı Mesken Tuttu

Jandarmada Sorgulandılar

Edinilen bilgiye göre, Suriye sınırından Ceylanpınar ilçesine girmeye çalışan ve silahsız oldukları tespit edilen PKK/PYD terör örgütü üyesi 3 terörist jandarma tarafından yakalandı.Terör örgütü mensupları ilçe jandarmadaki sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.