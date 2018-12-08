​Pitbul Dehşeti, Köpeğin Elinden Zor Aldılar

Vatandaşlar Zor KurtardıÇocuğun yardımına koşan vatandaşlar, her yolu denemelerine rağmen uzun süre çocuğu kurtarmayı başaramadı. Köpeğin önce boğazına sarılan vatandaşlar, kimi zaman ise hayvanın kuyruğundan tutup çektiler. Vatandaşlar zaman zaman ise kazma ve kürekle vurdukları köpeğin üzerine su döktü.
Allahı’nızı Severseniz BırakmayınÇocuğun kıyafetlerini makasla kesen vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu çocuğu köpeğin ağzından kurtardı. Olay esnasında büyük korku yaşadığı görülen çocuk ise kurtulduktan sonra kolunda ve kafasındaki yaraları unutarak, “Ağabey Allah’ınızı severseniz bırakmayın” dedi.
Olayın ardından çocuğun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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