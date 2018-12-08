Urfa'da Hal Esnafı Ayaklandı

Hal Esnafı Yapılan Haksızıkları Kabul Etmeyecektir

Demokratik Haklarımızı Kullanacağız

Bazı Kuruluşlara Göre…

Erdoğan Cefakar Esnafa Sırt Mı Çevirdi?

Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncularu Derneği (ŞASEMKOM) Başkanı Faruk Akbaş önderliğinde toplanan hal esnafı Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanlığı önünde toplandı. yeni hal yasa tasarısı hakkındaki görüş ve önerilerini yazılı rapor halinde İl Başkanlığına iletmek için başkanlık önünde toplanan esnaflar konu hakkındaki görüş ve önerilerini sözlü olarak da dile getirdi.Faruk Akbaş konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;'Hal esnafına yönelik uzun zamandır ulusal basın tarafından yapılan algı operasyonlarını, karalama kampanyalarına hayır diyoruz. Hal camiası sessizdir. Hal camiası vatanına, milletine bağlıdır. Ama kurbanlık koyun değildir. Yapılan haksızlıkları kabul etmeyecektir.Hal yasa tasarısı hakkında bilgi vermek, çıkarılacak yasanın hakkaniyetli, esnafı ve vatandaşı azami derecede memnun edebilecek bir yasa olması için yapacağımız mücadele için destek ve yetki aldık kıymetli üyelerimden. Demokratik ortamda, demokratik haklarımızı kullanacağız.Bazı basın kuruluşlarına göre, komisyoncular ortalama kiloda bir TL kar'la mal satıyorlar. Ortalama bir esnafın günde bir kamyon mal sattığını düşünürsek, bir komisyoncu günlük yirmi beşbin, aylık yedi yüz elli bin, yıllık dokuz trilyon para kazanıyor. Biz toptancıyız; bırakın bir TL‘yi, sadece 5 kuruş elimize geçerse ortalamada ihya oluruz. Zaten burda büyük bir rant olsaydı para babaları bu sektörü bize yedirmezlerdi. Sayın Cumhurbaşkanım; milyonlarca mensubu bulunan bu sektörün vekili de yok, sahibi de yok.Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanım; yıllardır her seçimde esnaftan oy istediğimizde niçin mecliste bizim sektörden temsilcimiz yok diye esnaf tepki verirdi. Biz hep derdik ki bizim temsilcimiz Sayın Erdoğan'dır diye. Acaba sende mi bu cefakar esnafıma sırt çevirdin?Yeni hal yasa tasarısı soğuk hava zinciri, ambalaj sistemi anonim şirkete ödenecek kiralar ile çok yüksek bir girdi maliyeti getirecek, dolayısıyla sebze meyve fiyatları daha da artacaktır. Pahalılığın esas sebebi komisyoncular değil Ulusal marketlerdir.''