​Mesut Özil’in Partide Kullandığı Madde Görüntüleri Yankı Uyandırdı

Saçma Davranışlar Sergilediler

Partiye 204 Bin TL Ödendi

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'in yıldız futbolcuları "Hippy Crack" adlı maddeyi kullandıkları görüntüler ile büyük bir skandala imza attıları. Futbol hayatına Arsenal'da devam eden Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de aralarından olduğu Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi ve Henrikh Mkhitaryan gibi futbolcular, sezon başlamadan önce, 'Hippy Crack' adlı nitrojen oksidi soludukları, basına sızan görüntülerde yer aldı.Balondan çektikleri uyuşturucu maddenin etkisine giren futbolcuların oturdukları koltuklara yığıldıkları ve saçma davranışlar sergiledikleri görüldü. Görüntülerde Mesut Özil'in uyuşturucuyu çektikten sonra balonu Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan'a uzatıyor. Mkhitaryan balondan uyuşturucu maddeyi soluduktan sonra kendinden geçiyor. Bu uyuşturucu madde gülme etkisi yaratırken, cinsel arzuları da ön plana çıkarıyor.Özel partiye 70'ten fazla kadının katıldığı ve hesap olarak 30 bin sterlin (204 bin TL) ödendiği söyleniyor. Takımdan ya da oyunculardan görüntülerle ilgili bir açıklama henüz gelmedi.