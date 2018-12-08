Bu haber 08 Aralık 2018 15:00:00 Tarihinde eklenmiştir.
Mesut Özil’in Partide Kullandığı Madde Görüntüleri Yankı Uyandırdı
Arsenal forması giyen futbolcular, sezon öncesi bir partide "Hippy Crack" adlı maddeyi kullanarak kendilerinden geçti. Partide Mesut Özil de Hippy Crack adlı uyuşturucu maddeyi kullandığının yer aldığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'in yıldız futbolcuları "Hippy Crack" adlı maddeyi kullandıkları görüntüler ile büyük bir skandala imza attıları. Futbol hayatına Arsenal'da devam eden Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de aralarından olduğu Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi ve Henrikh Mkhitaryan gibi futbolcular, sezon başlamadan önce, 'Hippy Crack' adlı nitrojen oksidi soludukları, basına sızan görüntülerde yer aldı.
Saçma Davranışlar Sergilediler
Balondan çektikleri uyuşturucu maddenin etkisine giren futbolcuların oturdukları koltuklara yığıldıkları ve saçma davranışlar sergiledikleri görüldü. Görüntülerde Mesut Özil'in uyuşturucuyu çektikten sonra balonu Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan'a uzatıyor. Mkhitaryan balondan uyuşturucu maddeyi soluduktan sonra kendinden geçiyor. Bu uyuşturucu madde gülme etkisi yaratırken, cinsel arzuları da ön plana çıkarıyor.
Partiye 204 Bin TL Ödendi
Özel partiye 70'ten fazla kadının katıldığı ve hesap olarak 30 bin sterlin (204 bin TL) ödendiği söyleniyor. Takımdan ya da oyunculardan görüntülerle ilgili bir açıklama henüz gelmedi.
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