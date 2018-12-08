​Mirkelam, Sosyal Projelere Önem Veriyor

Uzun yıllar Birecik’e hizmet etmiş olan Birecik Ak Parti İlçe Başkanı Mahmut Mirkelam, yeni devraldığı ilçe başkanlığına hızlı başladı. Sosyal projelere ağırlık veren Mirkelam Birecik Kaymakamlığının düzenlemiş olduğu “Kişisel Gelişim Ve Stres Yönetimi” konulu seminere katıldı.Birecik Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından Enver Nebihe Karaata Kültür Merkezinde “Kişisel Gelişim Ve Stres Yönetimi” konulu seminer düzenlendi. Seminer, Proje Ofisinin yapmış olduğu çalışmalar ile hayata geçirilen projelerin yer aldığı sinevizyon gösterisi ile başladı.