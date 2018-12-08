​Silahımız Dünyada Geniş Yankı Buldu

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Bizim Silahımız Çok Daha Güvenli

Tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen ve geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılarak dünyaya sunulan ‘Wattozz'a ilgi büyüyor. Silahın üretici firması olan Albayraklar Şirketler Grubu'nun CEO'su Sertan Ayçiçek, her geçen gün ilk etapta alınan 70 bin adetlik sipariş rakamının arttığını ve söz konusu silahın dünyada geniş yankı bulduğu kaydetti.Ayçiçek, “Sosyal medyada da geniş yankı bulan Watozz Dünya'da ilk ve tek uzaktan etkili kablosuz elektroşok silahı olma özelliğini taşıyor” dedi.Ayrıca Ayçiçek, ‘Wattozz'un dünyadaki tek rakibi konumunda olan ABD'li örneğine göre daha fazla ilgi uyandırdığını belirterek, “ABD menşeili Taser silahı, eskiyen kablo teknolojisi ile ciddi yaralanmalara sebep olduğu gerekçesiyle son yıllarda çok tartışılıyordu. Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarında da Taser'ın ciddi yaralanmalar oluşturduğu onlarca vaka bulunuyor. Söz konusu tabancanın aksine kablosuz olarak üretilen ve fazlasıyla üstün özelliklere sahip olan Türk yapımı enerji silahı Wattozz tüm Dünyanın dikkatini üzerine çekti” diye konuştu.Ayçiçek, yerli üretim silahın diğer örneğine göre daha güvenli olduğunu söyleyerek, “Wattozz'un şoklama değerlerinin risksiz seviyede tutulması ve Radyo Frekansı ile şok süresinin ayarlanabilmesi dolayısıyla Wattozz silahı Taser'dan çok daha güvenli” açıklamasında bulundu.