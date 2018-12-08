​Silahımız Dünyada Geniş Yankı Buldu

Dünyada İlk ve TekAyçiçek, “Sosyal medyada da geniş yankı bulan Watozz Dünya'da ilk ve tek uzaktan etkili kablosuz elektroşok silahı olma özelliğini taşıyor” dedi.
Ayrıca Ayçiçek, ‘Wattozz'un dünyadaki tek rakibi konumunda olan ABD'li örneğine göre daha fazla ilgi uyandırdığını belirterek, “ABD menşeili Taser silahı, eskiyen kablo teknolojisi ile ciddi yaralanmalara sebep olduğu gerekçesiyle son yıllarda çok tartışılıyordu. Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarında da Taser'ın ciddi yaralanmalar oluşturduğu onlarca vaka bulunuyor. Söz konusu tabancanın aksine kablosuz olarak üretilen ve fazlasıyla üstün özelliklere sahip olan Türk yapımı enerji silahı Wattozz tüm Dünyanın dikkatini üzerine çekti” diye konuştu.
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