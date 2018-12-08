Beyzagül Açıkladı, Urfa’nın İşsizlik Sorununu Çözeceğiz

Urfa Bizim Mutlu Olduğumuz Bir Şehir

Bu Ülkeye İhanet Etmiş Olurum

Urfa’nın İşsizlik Sorunu Bitecek

Urfa’nın Enerji Sorunu Ne Olacak

Ak Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Güneydoğu TV’nin yaptığı canlı yayına konuk oldu. canlı yayında açıklamalarda bulunan Beyazgül adaylığının açıklandığı andan itibaren bu zamana kadar kendisine gösterilen yoğun sevgiden oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Adaylığı konusunda oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Beyazgül, “Biz birlikte bir gücüz. Birlikte Ak Partiyiz” dedi.Beyazgül’ün katıldığı TV programında yaptığı açıklamalardan başlıklar şu şekilde;“Urfa bizim mutlu olduğumuz bir şehir. Urfa’yı bizler ileri götüreceğiz. Bir başkasına umut bağlamayacağız. Bu sebeple çalışmak zorundayız.”Belediye Başkan adaylığı çıkışında yaptığım konuşmada da söylediğim gibi ‘Daha yaşanılır bir Urfa’yı hep birlikte kurmak zorundayız. Diyen Beyazgül’e yöneltilen “Büyükşehir’e başkan olursanız kadronuz yakın çevrenizde mi olacak yoksa hakkaniyetli, işini bilen insanlardan mı olacak?” sorusuna Beyazgül şu şekilde cevap verdi; “Ben il başkanı olduğum dönemde bu imkanlar daha fazlaydı ama ben yapmadım. Kadro konusunda da en verimli olan, daha yararlı olanlardan bir kadro oluşturacağız. Yakınlık, akrabalık, dostluk düşündüğüm zaman bu ülkeye ihanet etmiş olurum” dedi.Urfa’nın işsizlik konusuna değinen Beyazgül; Urfa’da en çok içimi acıtan işsizlik sorunudur” diyerek açıklamasına şu şekilde devam etti, “Bir şehrin çözümü için birlik çok önemli. Milletvekilleri ile, STK’lar ile, basın ve medya ile sıkı bir işbirliği içerisine gireceğiz. İşsizlik sorunu için tüm bunlarla sorunu masaya yatırarak çözüm bulacağız.” İfadelerini kullandı.Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu takdirde Urfa’nın en büyük sorunlarından biri olan enerji sorunu hakkında ne çalışmalar yapılacağı konusunda sorulan soruya cevap veren Beyazgül, şunları ifade etti;“Ben il başkanlığına getirildiğim ilk anda kucağıma Urfa’nın elektrik sorunu geldi. Çözüm üretmeye çalıştık. Başarılı olduk mu olamadık ama aşama kaydettik. DEDAŞ konusu yabancı olduğumuz bir sorun değil. Bunu da çözmeye birlik ve beraberlikle çözeceğiz” dedi.