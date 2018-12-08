​Akçakale’de İfadeleri Çelişkili Olan 2 Kardeşin Terörist Olduğu Anlaşıldı





Sığınmak İçin Geçtik Dedi

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki teröristin Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği bilgisi üzerine harekete geçti. Sınır hattında çalışma yürüten jandarma, ilçe kırsalında H.H. ile kardeşi R.H.'yi yakaladı.İlk etapta sığınmak için Türkiye'ye geçtiğini savunan 2 şahsın İlçe Jandarma Komutanlığındaki incelemesinde terör örgütü PKK/PYD üyesi oldukları belirlendi. Sorgulamalarında terör örgütü üyesi olduklarını itiraf eden H.H. ve R.H. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.