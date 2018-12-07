Hilvandaki Yoksul Ailenin Hali Yürekleri Burktu

Fatma Hanım Kendi Bizzat İgilendi

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Mantarlı mahallesinde isimleri belirlenemeyen yoksul ailenin yaşadıkları ev yürek burktu. maddi yetersizlikten dolayı evinin geçimini sağlayamayan ve evin dört bir yanından soğuk alan odalarda kalma mecburiyetinde olan yoksul ailenin yardımına Hilvan belediye başkanımız Aslan Ali Bayık’ın eşi Fatma hanım yetişti.Ak Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Olarak Mantarlı köyünde ailemizin tüm ihtiyaçlarını Hilvan belediye başkanı Aslan Ali Bayık’a ileti. Bayık’ın eşi Fatma Hanım bizzat kendisi köye giderek aile ile ilgilendi.