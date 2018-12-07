Haliliye Belediyespor Hazırlıklarını Tamamladı

11 Nisan Spor Salonunda Samsun Büyükşehir Belediye Anakent ile Karşılaşacak

Türkiye Voleybol 1. ligi 11’inci haftasında Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, 8 Aralık 2018 Cumartesi saat 14.00’de 11 Nisan Spor Salonunda Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor’u konuk edecek. Akif Gürgen’in baş antrenörlüğünde Haliliye Belediyespor, maç öncesi çalışmalarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı. Haliliye ekibi, Sorgun’u mağlup ederek, 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor.Türkiye Basketbol 2. ligi 7’nci haftasında ise Haliliye Belediyespor Basketbol Takımı, 9 Aralık 2018 Pazar günü saat 16.00’da 11 Nisan Spor Salonunda Samsun Büyükşehir Belediye Anakent ile karşılaşacak. Maç öncesi çalışmalarını devam ettiren Atilla Keskin’in antrenörlüğündeki Haliliye Belediyespor, bu karşılaşmadan mutlak galibiyet almayı hedefliyor.