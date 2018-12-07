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Bu haber 07 Aralık 2018 20:30:58 Tarihinde eklenmiştir.

Haliliye Belediyespor Hazırlıklarını Tamamladı

Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı ile Haliliye Belediyespor Basketbol Takımı, hafta sonu oynayacakları maç öncesi hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Haliliye Belediyespor Hazırlıklarını Tamamladı

Türkiye Voleybol 1. ligi 11’inci haftasında Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, 8 Aralık 2018 Cumartesi saat 14.00’de 11 Nisan Spor Salonunda Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor’u konuk edecek. Akif Gürgen’in baş antrenörlüğünde Haliliye Belediyespor, maç öncesi çalışmalarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı. Haliliye ekibi, Sorgun’u mağlup ederek, 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor.
 

11 Nisan Spor Salonunda Samsun Büyükşehir Belediye Anakent ile Karşılaşacak

Türkiye Basketbol 2. ligi 7’nci haftasında ise Haliliye Belediyespor Basketbol Takımı, 9 Aralık 2018 Pazar günü saat 16.00’da 11 Nisan Spor Salonunda Samsun Büyükşehir Belediye Anakent ile karşılaşacak. Maç öncesi çalışmalarını devam ettiren Atilla Keskin’in antrenörlüğündeki Haliliye Belediyespor, bu karşılaşmadan mutlak galibiyet almayı hedefliyor.

 
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