FETÖ’nün Yurt Dışı ve Yurt İçi Yapılanmasına Operasyon: 42 Gözaltı

34 FETÖ Üyesi İçin Operasyon Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin yurt dışı ve yurt içi yapılanmasında yer alan kişilere yönelik İstanbul'da merkezli 5 ilde eş zamanlı yeni bir operasyon başlatıldıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ’PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün yurt dışı ile Fatih, Bakırköy, Güngören, Zeytinburnu ve Bağcılar yapılanmasına dönük İstanbul başta olmak üzere Aydın, İzmir, Şanlıurfa ve Burdur’da haklarında yakalama bulunan 42 kişi için yeni bir operasyon düzenlendi. Örgütsel faaliyetlerde bulunan ve FETÖ üyelerince kullanılan kriptolu haberleşme aracı 'ByLock' programı kullandıkları ve mesaj içerikleri çözümlenen şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonların İstanbul ayağında 8 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 38’inin aktif olarak faaliyet gösterdiği, 4 şüphelinin ise 'ByLock' kullandığı öğrenildi.Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin bilgisayar ve cep telefonlarına el konulurken, polis zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarını sürdürüyor. Firari 34 FETÖ üyesinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi.