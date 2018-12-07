Bu haber 07 Aralık 2018 14:00:10 Tarihinde eklenmiştir. Urfa'daki Diijital Cami Panolar Kaldırıldı Urfa’daki Cami Panoları İçin yazılan dilekçeden olumlu cevap geldi Şanlıurfa’da 1 Ekim tarihinde Valiliğe yazılan dilekçede camilerde bulunan dijital panolar ve dokuya uyumsuz tabelaların kaldırılması ile ilgili yazı yazılmıştı. Dijital Panolar Kaldırıldı 1 Ekim tarihinde Valiliğe Bu dilekçeye yazılan dilekçe olumlu sonuçlandığı görülmüştür. Duyarlılık gösteren valimiz ve idarecileri çalışma başlatıp dijital panolar kaldırılmıştır. .
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