Urfa'daki Diijital Cami Panolar Kaldırıldı

Dijital Panolar Kaldırıldı

Şanlıurfa’da 1 Ekim tarihinde Valiliğe yazılan dilekçede camilerde bulunan dijital panolar ve dokuya uyumsuz tabelaların kaldırılması ile ilgili yazı yazılmıştı.1 Ekim tarihinde Valiliğe Bu dilekçeye yazılan dilekçe olumlu sonuçlandığı görülmüştür. Duyarlılık gösteren valimiz ve idarecileri çalışma başlatıp dijital panolar kaldırılmıştır.