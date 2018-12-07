14 İl Adayı Daha Belli oldu! İşte AK Partinin Aday Listesi

Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını açıkladı. genişletilmiş il başkanları toplantısında 14 ilin başkan adayını daha açıkladı. Açıklanan toplam il sayısı ise 74'e yükseldi. İşte açıklanan isimler...
İşte Erdoğan'ın açıkladığı adaylar;
AĞRI: Savcı Sayan
AKSARAY: Evren Dinçer
BİLECİK: Nihat Can
ERZİNCAN: Cemalettin Başsoy
EDİRNE: Koray Uymaz
IĞDIR: Adil Aşırım
ISPARTA: Şükrü Başdeğirmen
KARS: Ensar Erdoğdu
KIRŞEHİR: Yaşar Bahçeci
KÜTAHYA: Ahmet Sami Kutlu
SİİRT: Ali İlbaş
TUNCELİ: Gökhan Arslan
VAN: Necdet Takva
ZONGULDAK: Ömer Selim Alan
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