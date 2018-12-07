Sosyal Uyum Master Eğitmen Eğitimi Mersinde Devam Ediyor

Eğitimler Mersinde Devam Edilecek

GAP İdaresi ve unıcef işbirliği ile yürütülen “Suriyeli ve Türk Ergen ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalışma Planı” bileşenlerinden GAP Merkezlerinde Suriyeli ve Türk Ergen ve Gençler İçin Sosyal Uyum Fırsatlarını ve Psikososyal Destek Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi kapsamı devam etmektedirSuriyeli ve Türk Ergen ve Gençler İçin Sosyal Uyum Fırsatlarını ve Psikososyal Destek Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında 25 aktif gencin katılımı ile 6-9 Aralık 2018 tarihleri arasında Mersin’de “Sosyal Uyum Master Eğitmen Eğitimi” devam etmektedir.