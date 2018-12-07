Av. İbrahim Halil Kömeççi'nin Urfa İçin Şaşırtan Projeleri

Yeni parklara değil parkın içinde ki "uyuşturucu satanlarla" mücadele etmek gerek, Diyen Av. İbrahim Halil Kömmeççi daha sonra şu ifadelerde bulunduSaadet partisi seçim işleri başkanı Av. İbrahim Halil Kömeççi “ Yakın zamanda başka partilerin adayları açıklanırken projelerine baktığımız zaman yeni park yeni yeşil alanlar dediklerini görüyoruz. Park yapıyorlar da vatandaşlar çocuklarını torbacıların, tinercilerin ne olduğu belli olmayan kişilerin kol gibi gezdiği mevcut parklara bırakamazken yeni parklara başka sorunlara yol açar. İşte bu sebeple saadet partisi olarak sokağın dili ile projelerin dilinin örtüşmesi gerekiyor. Kısaca bizim dışımızdaki partiler park ve bahçe ile meşgul olmaya devam etsinler. Yakında memleketimizin tüm sorunlarına çare olacak milli Görüş bildirgesini yayımlayacağız. Ve herkes şaşıracak." Dedi