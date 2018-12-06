Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 06 Aralık 2018 08:06:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Komşu Kavgasına Müdahale Eden Polis Bıçaklandı

Bir apartmanda komşular arasında gürültü yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu kavgayı ayıran 1 kişi ile olaya müdahale eden 1 polis bıçakla yaralandı.

​Komşu Kavgasına Müdahale Eden Polis Bıçaklandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda gürültü yaptığı iddiasıyla apartman yöneticisi S.K.(51), gürültü yapan R.U.'yu (44) uyardı. Bu sırada R.U., S.K.'ye saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen aynı apartmandan oturan A.K.(61) R.U.'nun bıçaklı saldırısına uğrayarak sol yanağından bıçakla yaklaşık 8 santim kesilerek kanlar içinde kalıp hastanelik oldu.
 
 

Polis Memuru Bıçaklandı

Bu sırada olaya müdahale eden bir polis memuru bıçaklı saldırıda dudağından yaralanarak hastanelik oldu. A.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yaralı polis memuru ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. R.U. da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yüzünden bıçaklanan A.K., komşuları arasındaki kavgayı ayırırken R.U.'nun kendisini kazara değil, kasten yaraladığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Mansur Yavaş’tan Şok Sözler, Entrikalarla Seçime Müdahale Hazırlıkları Var
​Mansur Yavaş’tan Şok Sözler, Entrikalarla Seçime Müdahale Hazırlıkları Var
Yerel seçimlere günler kala bazı çevrelerin bir takım oyunlar kurmaya hazırlandığına yönelik yazılı bir açıklama yayınlayan Mansur Yavaş, “Yeni ayak oyunları ve entrikalarla seçime müdahale hazırlıkları söz konusudur” uyarısında bulundu.
​Son Dakika! Çatışma Çıktı! İki Asker Şehit, 8 Asker Yaralı
​Son Dakika! Çatışma Çıktı! İki Asker Şehit, 8 Asker Yaralı
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'taki operasyonlar esnasında 16 Mart'ta çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, sekiz askerin ise yaralandığını açıkladı.
​Kılıçdaroğlu’ndan Skandal Açıklama, İslam Dünyası Oturup Düşünsün
​Kılıçdaroğlu’ndan Skandal Açıklama, İslam Dünyası Oturup Düşünsün
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda’daki terör saldırısına ilişkin, "İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı? İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor, ’Neden benim ülkemde terör var?’ diye" ifadelerini kullandı.
Erdoğan,Gücünü İmandan, Vicdandan, Ahlaktan, Adaletten Alan Dirayetimizle Dünyayı Değiştireceğiz
Erdoğan,Gücünü İmandan, Vicdandan, Ahlaktan, Adaletten Alan Dirayetimizle Dünyayı Değiştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep mitinginde yaptığı konuşmada Yeni Zelanda’daki terör saldırısıyla ilgili olarak, “Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz, ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz. Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz. Yeni Zelanda’da, Filistin’de, Myanmar’da katledilen masum Müslümanlara hangi hassasiyeti gösteriyorsak, diğer insanlara da aynı şekilde yaklaşacağız” dedi.
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Yıldız, partisinin Başkan Adaylarına Destek Arayışlarını Sürdürüyor;
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Yıldız, partisinin Başkan Adaylarına Destek Arayışlarını Sürdürüyor;
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, partisinin Başkan adaylarına destek arayışlarını sürdürüyor. Her gittikleri yerde sıcak ilgi gördüklerini belirten AK Başkan Bahattin Yıldız, gönül belediyeciliğini anlatıp, Şanlıurfa’ya çağ atlatacaklarını söyledi.
Başkan Baydilli Karaköprü’yü Kalkındıracak Projelerini Açıkladı
Başkan Baydilli Karaköprü’yü Kalkındıracak Projelerini Açıkladı
Ak Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli yeni dönemde seçilmeleri durumunda Karaköprü’ye kazandıracakları projeleri yaptığı tanıtım toplantısıyla açıkladı.
AK Parti Haliliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Canpolat Coşuyor, Coşturuyor;
AK Parti Haliliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Canpolat Coşuyor, Coşturuyor;
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Canpolat, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarında coştukça coşuyor, kendisini izleyenleri, ziyaretine gelenleri de coşturuyor. AK Başkan adayı Canpolat, kendilerine ve partilerine gösterilen ilgiden dolayı, Allah’ın izni, halkımızın desteğiyle 31 Mart seçimlerinde zaferin AK Başkan adaylarının olacağını söylüyor.
Aslan, Makam Koltuğunda Oturmayacağım
Aslan, Makam Koltuğunda Oturmayacağım
Karaköprü’nün adayı Essum Aslan, “Bu arada bu makam koltuğunda bir mikrop var. O koltukta oturanın huyu değişiyor. Niyetim bu koltuğun yerine sandalye koymaktır.” dedi.
Vatandaş Hesap Sormalı Ve Sorgulamalı
Vatandaş Hesap Sormalı Ve Sorgulamalı
Seçim çalışmaları kapsamında onikiler mahallesi sakinleriyle buluşan Saadet Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Halil YİĞİT sonrasında kendilerini davet eden Kaya ailesini ziyaret etti.
Hekimoğlu: Haliliye Belediyesini Hep Birlikte Yöneteceğiz
Hekimoğlu: Haliliye Belediyesini Hep Birlikte Yöneteceğiz
Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu,seçim çalışmaları kapsamında Bezkiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Kara ve Derneğe bağlı bireylerle bir araya gelerekdestek istedi.
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Cilalı Boyalı Benzetmesi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Cilalı Boyalı Benzetmesi
Gaziantep'te düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Biz ülkemiz ve milletimiz için şehir şehir, fert fert ne yapabiliriz, hangi ne hizmetler getirebiliriz diye mücadele ederken, birileri de hep suyu bulandırmanın gayreti içerisinde. Kimse asıl niyetini söylemiyor. Milletin karşısına hep cilalı boyalı, makyajlı çıkıyorlar. Sonra gerçekler yağmur gibi yağmaya başladığında o cilalar dökülüyor, altından hakiki yüzleri çıkıyor" dedi.
Hastanede Korkutan Yangın, Hastalar Camdan Tahliye Edildi
Hastanede Korkutan Yangın, Hastalar Camdan Tahliye Edildi
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, trafodan kaynaklı bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastalar camlardan itfaiye aracılığıyla tahliye edildi.
​Son Dakika! Çatışma Çıktı! İki Asker Şehit, 8 Asker Yaralı
​Son Dakika! Çatışma Çıktı! İki Asker Şehit, 8 Asker Yaralı
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Aşiret Üyeleri Arazi Kavgasına Girdi
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Aşiret Üyeleri Arazi Kavgasına Girdi
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
​Şanlıurfa’dan Çoruma Kızamık Götürdüler, 8 Kişide Görülünce Alarma Geçildi
​Şanlıurfa’da HDP'nin Pankartı Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı
​Şanlıurfa’da HDP'nin Pankartı Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:07
Güneş
06:28
Öğle
12:41
İkindi
16:01
Akşam
18:41
Yatsı
19:56
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿