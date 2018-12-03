Rüyasında Gördüğü O Mesleği Yaptı

Adıyaman’da, İnşaat işçisi olan Mehmet Çoban, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak 40 gün Turgut Özal Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. İyileştikten sonra rüyasında gördüğü mezar taşını meslek olarak yapmaya başladı. İyileştikten sonra kısa süreli hafıza kaybı yaşadığını ve yoğun bakımdayken sürekli rüyasında kendisini mezar taşı yaparken gördüğünü anlatan Çoban, bu mesleğin ustaları ile tanışarak rüyasını anlattığını ve iş istediğini belirten Çoban, "Kendimi toparladıktan sonra da rüyalarımda sürekli mezar taşı yaptığımı görüyordum. Sonra bir mezarcının yanına giderek çırak olarak çalışmaya başladım, Kendimi geliştirdikten sonra da kendi işimi yapmaya başladım ve şu anda rüyamda gördüğüm gibi mezar taşı imal ediyorum" dedi.Yoğun bakımda gördüğü rüyanın etkisiyle hayatı değişen Çoban, , "Kimi insanlar geliyor, mezar yerini satın alıyor. Sonra gelip bize sipariş veriyor. Biz de mezar taşını hazırlıyoruz. Vasiyet ettikleri de kişi ölünce defninden sonra gelip, bizden mezar taşını yerleştirmemizi istiyor. Artık kendi mezarını ve mezar taşını yaptıran çok fazla" diye konuştu.