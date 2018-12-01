SURİYELİ 300 YETİM ÇOCUK, OYUNCAKLARLA SEVİNDİ

Dün Şanlıurfa’ya gelen ve yapımını üstlendikleri 16 derslik ve bir atölyeden oluşan meslek lisesi için protokol Şanlıurfa Valiliği’nde yapılan protokol imza törenine katılan ATAA İnsani Yardım Derneği temsilcileri ve Şebab’ül Hayr ekibi, akşam da MÜSİAD’ın sponsorluğunda şehrin ekonomiyle ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı yemekli toplantıda yatırım olanaklarını değerlendi.Vali Erin başkanlığında, MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Saatçi evsahipliğinde gerçekleşen yemekli toplantıya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, ATAA İnsani Yardım Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Usame el Şedun, Kuveyt Sheikh Abdullah Al Nuori Charity Society’e bağlı Şebab’ül Hayr ekibinden Ali Al-Hemeidi ve beraberindeki Kuveytli gençler katıldı.Toplantıda bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ATAA İnsani Yardım Derneği’nin yaptığı hayır çalışmalarını incelediğini ve takdir ettiğini belirterek, onların aracılığıyla Şanlıurfa’ya gelen Şebab’ül Hayr ekibine ve Şeyh Abdullah El Nuri Yardımlaşma Derneğine teşekkür etti.Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin yaklaşık 600 bininin Şanlıurfa’da yaşadığını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yedi yıldır Suriyeli misafirlerin her türlü barınma, sağlık, gıda, giyim ve eğitim ihtiyacını karşıladığını söyledi.Kuveyt’li hayırseverlerin Şanlıurfa’da, Türkiye’nin başka illerinde ve başka ülkelerde mağdur Müslümanların yardımına koşmasının çok anlamlı olduğunu kaydeden Vali Erin, “Esas olan İslam kardeşliğimizi korumak ve geliştirmek, bu kardeşliğimizin sonucu olarak insanlarımızın refah seviyesini artırmaktır” diye konuştu.Şanlıurfa’da 2019 yılında okula gitmeyen tek bir Suriyeli çocuk bırakmamayı hedeflediklerini dile getiren Vali Erin, hayırseverlerin okul yapımının yanı sıra, ekonomik hayata katılan Suriyeli gençlerin istihdamı için özellikle ekonomik alanda yatırım yapmalarını istediklerini ifade ederek, “Şanlıurfa’da yatırım yapmak için çok büyük potansiyeller var. Başta tarıma dayalı sanayi olmak üzere, turistik otel yatırımları konusunda ihtiyacımız var ve bu alanda büyük ekonomik potansiyel bulunuyor. İlimizde yatırım yapmak isteyen işadamlarına büyük kolaylıklar sağlıyor ve her zaman yanlarında oluyoruz. Ayrıca devletimizin sağladığı yatırım teşvikleri de buradaki fırsatları değerlendirmek için çok büyük ekonomik kaynak oluşturuyor” diyerek, Kuveytli işadamlarını Şanlıurfa’ya davet etti.Vali Erin ve beraberindekiler, akşam gerçekleşen toplantının ardından Eyyübiye ilçesindeki bir sosyal tesiste yaklaşık 300 Suriyeli yetim çocuğa oyuncak dağıtarak sevindirdiler. Suriyeli yetim çocukların barındığı tesis ve çocukların ihtiyaçlarını organize eden kuruluş temsilcileriyle de görüşen Vali Erin ve beraberindekiler, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.