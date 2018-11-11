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Bu haber 11 Kasım 2018 20:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

Suriyeliler'den Teröre Protesto

Akçakale’de Suriyeliler düzenledikleri eylemde Fırat'ın doğusunda topraklarını işgal eden terör örgütü PKK PYD'yi protesto etti.

Suriyeliler'den Teröre Protesto

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınıp Akçakale'ye yerleşen Suriyeli sığınmacılar, ellerinde Türk bayraklarıyla ilçe girişindeki Olcay Ünver Bulvarı'nda toplanarak terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik protesto eylemi yaptı. Türkiye'nin Afrin'e düzenlemeyi planladığı operasyona destek veren Suriyeliler, sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk askeri lehine sloganlar attı.

 

Vatanımza Dönmek İstiyoruz

İç savaşın ardından terör örgütü PKKPYD'nin baskısıyla Türkiye'ye sığınan, aralarında aşiret reislerinin de bulunduğu yaklaşık 3 bin Suriyeli öğleden sonra Akçakale İlçe Stadyumu'nda toplandı. Ellerinde Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları taşıyan kalabalık, sık sık terör örgütü aleyhine slogan attı. Doğdukları topraklardan terör örgütü baskısı nedeniyle göçe zorlandıklarını söyleyen Suriyeli protestocular, biran önce vatanlarına dönmek istediklerini ifade etti. Suriyeliler zor zamanlarda kendilerini kabul edip kucak açan Türkiye'ye teşekkür etti.

TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile Cerablus ile Afrin arasındaki bölgenin terör örgütlerinden temizlendiğini anlatan Suriyeliler, binlerce kişinin buradaki evlerine geri döndüğünü ve bundan mutluluk duyduklarını ifade etti.Türk Ordusu ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Fırat'ın doğusuna operasyon başlatılmasını istiyoruz. Biran önce operasyon yapılsın ve PKKPYD'li teröristlerden topraklarımız temizlensin, biz de yıllardır hasret kaldığımız evimize, vatanımıza dönelim dedi.





 
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