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Bu haber 11 Kasım 2018 17:00:21 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu şehit düşen Topçu Er Menduh Çelik, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurladı.

Urfa Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı

Hakkari-Irak sınırındaki üs bölgesinde atış yapıldığı sırada meydana gelen patlamada şehit olan Urfalı Topçu er Menduh Çelik'in naaşı Şanlıurfa'ya getirildi. Çelik'in cenazesi Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

 

Kürtçe Ağıtlarla  Defnedildi

Çelik’in şehit olduğu haberi, İmam Bakır Mahallesi'ndeki baba evine dün ulaşırken, Urfalı Topçu er Menduh Çelik'in naaşı bu sabah saatlerinde hava yolu Şanlıurfa'ya getirildi.  İl müftüsü Mehmet Taştan yaptığı dua ile birlikte Kılınan cenaze namazın ardından kıldırılan şehit Topçu Er Menduh Çelik'in bayrağa sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak kalabalık ve Kürtçe ağıtlarla ve tekbirler eşliğinde Yeni Aile mezarlığında toprağa verildi.


Şehit Menduh Çelik'in cenazesi Yeni Mezarlıkta düzenlenen törenle birlikte defnedildi.Burada düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Tunç, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, askeri erkan, emniyet mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı. 


 
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Urfa Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı
Urfa Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu şehit düşen Topçu Er Menduh Çelik, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurladı.
Urfa Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı
Urfa Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu şehit düşen Topçu Er Menduh Çelik, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurladı.
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