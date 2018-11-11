Şırnakta Saldırı,Şehit Ve Yaralılar Var

Bu haber 11 Kasım 2018 16:00:55 Tarihinde eklenmiştir.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK terör örgütü yönelik operasyonun sürdüğü Gabar Dağı ve bölgesi Görmeç kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama opesrasyonu sırasında teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.Patlamada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle götürüldükleri Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.