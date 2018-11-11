Nİşanlısından Ayrıldı,Ağabeyi Bıçakladı

Edinilen Bilgiye Göre Olay, Koçak Dede Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Meryem T., ağabeyinin de arkadaşı olan nişanlısı A.T.'den ayrıldı. Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih T., evde kız kardeşi Meryem T. ile bu nedenden dolayı tartıştı. Tartışma giderek büyüdü .o sırasında Fatih T., mutfaktan aldığı bıçakla Meryem T.'yi bacaklarından bıçakladı.Meryem T’yi kanlar içinde gören aile acil 112 servisini arayarak ambulansla karaman devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındi. Ağabey fatih T.ise polisler tarafından Gözaltına alındı