Cinnet Geçiren Koca, Eşini, Kayınvalidesini ve Kayınbabasını Öldürdü

Üç Kişinin Öldüğünü Belirledi

Olay, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi 9'uncu sokaktaki müstakil evin 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Akpınar boşanmak üzere olduğu eşini kayınvalidesini ve kayınpederini av tüfeğiyle öldürdü. Boşanmak üzere olduğu eşi,2 çocuğuyla beraber baba ocağına sığınmıştı.cani koca sabah saatlerinde av tüfeği ile gelerek İlk önce kapıyı açan kayınbabası Ali Çiftçi'ye kurşun yağdıran Ramazan Akpınar daha sonra kayınvalidesi Pakize Çiftçi ile eşi Sibel Akpınar'a çocuklarının yanında ateş etti.silah sesinini duyan komşular durumu polise bildirdi.Olay yerine polis ekipleri Ramazan Akpınar'ı gözaltına alırken, evin içinde yaptığı incelemede , üç kişinin öldüğünü belirledi. Cesetler cumhuriyet savcısının yapmış olduğu incelemenin ardından Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Morgu'na kaldırıldı.Polise ihbarda bulunan komşu Cemal Ahraz, "Sadece silah sıkıldıktan sonra geldim. Ondan sonra ben buraya baktığımda maalesef adam vurulmuştu. Yani gitmiş. Sonra polisi aradık. Bunlar boşanmak için dilekçe vermişler. Savcılık uzaklaştırma vermiş. Nasıl olduysa ondan sonrasını bilmiyorum. Dün de adamla görüştüm, kızından dolayı, başka bir şey yoktu. Kızının üstüne de evlenmiş zaten (ikinci evliliğini dini nikahlı yapmış) adam yani. Sabah ezanı oldu. Oraya varan ilk bendim. Vardım baktım vurmuş zaten ölmüş, yapacak bir şey yok şu anda" dedi.