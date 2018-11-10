​Son Dakika… Şanlıurfa’da Aile Kavgası, 2 Ölü 6 Yaralı

Komşu İki Aile Arasında Kavga Çıktı

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Şanlıurfa'da, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, İbrahim Bakış ve Güvenlik Korucusu İbrahim Bağış ölürken, 6 kişi de yaralandı.Bu akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı İkiağız Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, komşu olan Yaşuk ve Bağış aileleri arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, Halil, Mehmet ve Mahmut Yaşuk ile İbrahim Bakış, İbrahim Bağış, Mehmet Reşat Yüksekkaya, Halil Çiter ve Mehmet Yokuş yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Bakış ile Güvenlik Korucusu olduğu öğrenilen İbrahim Bağış, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. olayla ilgili soruşturma başlatıldı.