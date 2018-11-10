​AÇANAL, MEDTİS 2018 SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİNE KATILDI

AÇANAL, TÜRKİYE SAĞLIK TÜRİZMİNDE SÖZ SAHİBİ BİR ÜLKEDİR

AÇANAL, ŞANLIURFA’YI SAĞLIK TURİZMİNİN CAZİBE MERKEZİ YAPMAYI PLANLIYORUZ

Hakkari’de bir mühimmat depomuzdaki patlama nedeniyle şahadet şerbeti içen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar ve ailelerine sabır dileyen Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, konuşmasının başında ise 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarlık duyduğunu kaydetti.Şanlıurfa’dan Harran Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Mehmet Akif İnan Hastanesi ve Ceylanpınar İlçe Devlet Hastanesinin katılımıyla ortaklaşa açılan stant sayesinde MEDTİS 2018’de Şanlıurfa’nın sağlık turizmi yanı sıra tarihi ve turistik yerleri tanıtıldı.45 ülkeden alım heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen MEDTİS 2018’e konuşmacı olarak katılan, Türkiye'nin birçok alanda sağlık hizmetleri ve başarılı sağlık çalışanlarıyla birçok batılı ülkeden çok daha kaliteli sağlık hizmeti sunduğuna değinen Açanal, ülkenin sağlık turizminde önemli gelişme kaydettiğini bildirdi.Sağlık hizmetlerinin uluslararası düzeyde üretimi, tüketimi ve bu bağlamda hastaların dolaşımı ve arayışının tarih boyunca var olduğuna değinen Milletvekili Açanal, son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojisinin artması ve küreselleşme süreciyle birlikte bu dolaşımın daha da önemli olduğunu kaydetti.Açanal, “Dünyada sağlık turizmi odaklı ciddi bir sektör oluşmuştur. Türkiye 2003 yılından bu yana gerçekleştirmiş olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) ile toplumun her kesimine en iyi şekilde hizmetleri ulaştırmıştır. Sağlık Turizmi; Sağlığın korunması, iyileştirilmesi, hastalığın tedavisi amacıyla ikamet edilen yerden başka bir yere seyahat edilmesi ve gidilen yerde hem sağlık hem turizm yönünden hizmet alınması anlamına geliyor” dedi.Medikal Turizm, Termal Turizm, Yaşlı Turizmi ve Engelli Turizmi olmak üzere sağlık turizmini 4 ana başlıkta toplayan Milletvekili Eczacı Zemzem Gülender Açanal, Türkiye’nin sahip olduğu; altyapı olanakları, kaliteli sağlık hizmetleri, yetişmiş insan gücü ve en önemlisi de fiyat avantajları ile bu sektörde de söz sahibi bir ülke olduğunu dile getirdi.Açanal, “Hedefimiz Türkiye’de Sağlık Turizmini güçlendirmek olduğuna göre; tanıtım, hizmet kalitesinin artması ve süreci iyi yönetebilmek için yapılması gerekenlere baktığımızda: 1-Sağlık Turizmine yönelik kurumsal ve hukuki altyapının geliştirilmesi 2-Hedef ülke ve bölgeleri dikkate alan bir eylem planı hazırlanması ve tanıtım faaliyetleri yapılması 3-Kurumlar arası koordinasyon ve kamu ile özel sektör arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi 4-Fiyat farklılıklarına imkan sağlayan mevzuatın oluşturulması 5-Fiziki ve teknik alt yapının iyileştirilmesi 6-Termal Turizm ve Medikal Turizm ile ilgili envanterin hazırlanması 7-Yaşlı ve engelliler için tesislerin daha olumlu hale getirilmesi 8-Hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla bu sektörde çalışan personelin nitelik ve niceliğinin artması 9-Tesislerdeki standartların yükseltilmesi 10-Bu alanda etkili Tanıtım ve Pazarlama yapılabilmesi gibi birçok konuda çalışıyoruz” dedi.Bu süreçte bunların olabilmesi için neler yapıldığına baktıklarını hatırlatan Milletvekili Açanal, “1-USHAŞ(Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ) kurulması. Koordinasyon ve Akreditasyon 2-Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı’nın kurulması 3-Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tanıtım faaliyetleri arttırılması 4-Hazine ve maliye Bakanlığı tarafından yatırım teşvikleri arttırıldı birçok vergi muafiyeti imkânı sunulması 5-Dışişleri Bakanlığı tarafından bu amaçla gelen hastalara vize kolaylıkları sağlanması gerekir” diye konuştu.Şanlıurfa’da Sağlık Turizmini yeniden canlandırarak ülke genelinde sağlıkta söz sahibi şehir haline getirmek istediklerini belirten Milletvekili Açanal, Urfa hakkında tarihi ve kültürel varlıkları hakkında bilgi verdi. Yüzyılımızın en önemli keşfi olarak kabul edilen, Şanlıurfa’daki 12.000 yıllık Dünyanın En Eski Tapınağı: Göbeklitepe” UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiştir. Katılımcılara Göbeklitepe ile ilgili ingilizce Türkçe hazırlanmış bir kısa film gösteriminde bulunan Açanal"Bulunduğumuz coğrafyayı fırsata dönüştürmek amacıyla bu bölgede sağlık sorununa çözüm arayanlara çare olmak üzere yola çıkmış bulunmaktayız. Ortadoğu’da yaşananlar istemediğimiz insani sonuçlara sebep olmuştur. Şanlıurfa’nın sınır şehri olması sebebiyle hedefimiz, öncelikle sınırımızdaki ülkeler olmak üzere Ortadoğu ve İslam coğrafyası ile sağlık sorunlarına çözüm arayan her kesim insandır. Sağlık turizminde yapacağımız hamlelerin, ilimizdeki ve ülkemizdeki diğer turizm alanlarına ve ilişkili tüm sektörlere katkı sağlayacağına inancım tamdır." Dedi. Medeniyetlerin ve uygarlıkların buluştuğu, kaynaştığı, hoşgörünün ve muhabbettin başkentini, İbrahim Peygamber’den miras kalan cömertlik ve misafirperverliği, Eyyûb Peygamber’den gelen sabır öğretisini, Allah’ın selamı, selameti ve bereketi İbrahim ve âline olsun diye dua edilen, Peygamberler şehrini görmek istiyorsanız Hem gezmek hem de şifa bulmak için yolunuz mutlaka Urfa’ya düşmeli” şeklinde konuştu.