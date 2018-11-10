Acı Haber Az Önce Geldi, Şehidin Var Şanlıurfa

Urfalı Asker, Hakkari'de Şehit Düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan 7 askerden biri olan Şanlıurfalı Topçu Er Menduh Çelik'in ailesine acı haber verildi.Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, dün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, 20 yaşındaki Topçu Er Menduh Çelik'in de, aralarında bulunduğu 7 asker şehit oldu. 25 asker ise yaralandı.Çelik'in şehit olduğu haberi, Şanlıurfa’nın Haliliyeilçesinesine bağlı İmam Bakır Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan şehit ailesi gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu şehidin acı haberine alan yakınları ve komşuları şehidin babası Demo Çelik'e başsağlığında bulundu. Şehidin cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa'ya getirileceği bilgisi edinildi.