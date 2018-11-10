Zabıt Kâtibi Zimmetine Para Geçirdi, Hayatı Bitti

Kamu kurum ve kuruluşlarının, mahkeme masrafları için Sivas 2'nci İş Mahkemesi'ndeki dosyalara yatırdığı avansların eksik olduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturmada şüpheli zabıt katibi Serpil Ç. Zimmetine 16 bin lira geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.





16 Bin Lirayı Zimmetine Geçirdi

İlk incelemede, kadın zabıt katibi Serpil Ç., avanslardan yaklaşık 16 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla Adalet Komisyonu tarafından açığa alındı. Daha sonra gözaltına alınan zabıt kâtibi, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, geçmişe dönük mahkeme dosyalarının tek tek inceleneceği kaydedildi.

