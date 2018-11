Demirkol, Urfa'da 40 Yıllık Evli Olan Çiftlere Bunu Yaptı

40 YIL ÖNCE ATILAN İMZALARI HEDİYE EDİLDİ

“SİZLER ÇOK ÖZEL İNSANLARSINIZ”

Halkla iç içe olup, her kesime özel hizmetler gerçekleştiren Başkan Fevzi Demirkol, toplumun temelini oluşturan ailelere verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Haliliye İlçesinde ikamet eden, 1978 yılı ve öncesinde dünya evine giren çiftler için “40 Yılın Hatırına” adlı özel program düzenlendi. Programa Başkan Fevzi Demirkol ve eşi Adile Demirkol, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti 22. ve 24. Dönem Milletvekili Zeynep Karahan Uslu, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, teşkilat başkanları ve üyeleri, bürokratlar ile 40 yılı aşkın evlilikleri bulunan çiftler katıldı.Programa katılan çiftleri kapıda karşılayan Başkan Fevzi Demirkol ve eşi Adile Demirkol, daha sonra gelen misafirlerle tek tek ilgilendi. Başkan Demirkol, çiftlere 40 yıl önce imza attıkları Evlendirme Kütük Defterlerini taktim ederek, hatıralarını tazeledi. 40 yıl önceki evlendire kütüklerini gören çiftler, Başkan Demirkol’a teşekkürlerini iletti.Programın devamında konuşma yapan Başkan Fevzi Demirkol, ailenin öneminden bahsederek, şunları kaydetti:“Sizler, çok özel insanlarsınız. Toplumumuzun temelini oluşturan ailelerimizin, milletimizin birlik ve beraberliğinin temel direği olduğunu; yetiştirdiğiniz evlatlarınızla, torunlarınızla, milletimizin, devletimizin geleceği için çok büyük çabalar sarf ettiniz. Cefa çektiniz, vefa gösterdiniz, fedakarlık yaptınız. Milletimizin temeli olan ailenin, en iyi şekilde oluşması için yoklukları paylaştınız. Allah sizlerden razı olsun. 40 yıl birlikte yaşadınız, güzel evlatlar yetiştirdiniz ve bu bakımdan sizler özel insanlarsınız. Elleri öpülesi anneler, elleri öpülesi babalarımıza teşekkür ederim. Her zaman için sizin hizmetinizde olacağız.”AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ise yaptığı konuşmada, “Göreve geldiği günden bugüne her türlü alicenaplık, naiflik, zariflik ve zarafeti düşünen Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol’a çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.Milletvekili Zeynep Karahan Uslu da, “Bugün burada, insanoğlunun hayatında sahip olabileceği en büyük başarılarından birinin toplu hikayesine şahitlik ediyoruz. Bu insanlık pırlantası olan ailelerimize, hak ettikleri kıyameti verecek kadar kendisi de pırlanta gibi bir belediyecilik anlayışı ortaya koyan Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol’a şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.Konuşmaların ardından program sona erdi.