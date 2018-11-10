​Elektrik ve Doğalgaza Yapılacak İndirim Belli Oldu

En Az %10 İndirim

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in "Yılbaşına kadar zam yok. 1 Ocak'tan itibaren de indirim yapabiliriz" açıklaması vatandaşı sevindirdi.Son dönemlerde yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı, yapılan zamlarla cebelleşen vatandaşa müjde verildi. 1 aydır üzerinde konuşulan elektrik ve doğal gaza indirim yapılabilir ihtimali netlik kazandı. Bu netliğe göre, elektrik ve doğalgaza ocak ayına kadar zam yapılmayacak, ocaktan sonra da indirip yapılacak.Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;"Zira uluslararası piyasalarda fiyatlar gerileme eğilimine girmiş durumda. Bu şartlar altında, Türk Lirası'nın değer kazanmaya başladığı bir dönemde olumlu döngüyü hızlandırmak üzere bugün benzinde olduğu gibi elektrik ve doğal gazda da fiyatların düşmesi gerekmekte. Dolar, Türk Lirası karşısında Ağustos ayında yüzde 33 değer kazandı. Eylül'de yüzde 9,5 ve Ekim'de yüzde 7,8 değer kaybetti. Dolayısıyla Ağustos-Ekim arası Türk lirasının değer kaybı yüzde 11'le sınırlı kaldı. Son üç aylık bu veriler ışığında, en az yüzde 10'luk bir indirim beklentisi ortaya çıkıyor.