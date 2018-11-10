​Şizofreni Hastası Olan Kız Kardeşini Öldürdü

Orakla Başına Vurarak Öldürdü

Gözaltına Alındı

Trabzon'da, 58 yaşındaki şizofreni hastası Saniye Ö. evde tartıştığı 68 yaşındaki abisi Hacı Ö. tarafından orakla başına vurularak öldürüldü. Ağabey Hacı Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olay, saat 10.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Akkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle tartışan kardeşlerden şizofreni hastası Saniye Ö. ile abisi Hacı Ö. Tarafından öldürüldü.Kavga sırasında Hacı Ö. evde bulduğu orağı kız kardeşine savurdu. Orağın başına isabet almasıyla kanlar içinde kalan Saniye Ö., olay yerinde yaşamını yitirdi. Şüpheli Hacı Ö. ise evden çıkarak kaçtı.Şüpheli Hacı Ö. daha sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.