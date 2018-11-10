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Bu haber 10 Kasım 2018 16:49:21 Tarihinde eklenmiştir.

Atatürk 10 Kasım'da Şanlıurfa'da Anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80’inci yıldönümü münasebetiyle Şanlıurfa’da anma programı düzenlendi.

Atatürk 10 Kasım'da Şanlıurfa'da Anıldı

Yeni Şehitlik Anıtındaki Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesinin çelenklerinin bırakılmasıyla başlayan anma etkinlikleri, iki dakikalık saygı duruşu, sirenlerin çaldırılması ve bayrakların yarıya indirilmesiyle sona erdi. 

Yeni Şehitlikteki programın ardından törenler Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda Sosyal Bilimler Lisesinin düzenlediği etkinliklerle devam etti.  Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirlerin okunması, Atatürk’ün sevdiği Türküler ve oratoryo gösterisinin sergilendiği etkinliklere Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 

Programda bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise askeri dehası ve kişisel özelliklerinden bahsederek Atatürk’e vefatının yıl dönümünde şükran ve minnet duyduklarını belirtti. Türkiye Cumhuriyetinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde büyük bedeller ödenerek kurulduğunu konuşmasında ifade eden Vali Erin; “Kırk yıldır bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze musallat ettirilen bütün terör örgütlerinin, büyük bir bedel ödeyerek özgürleştirdiğimiz bu toprakların tekrar boyunduruk altına alınmasından başka bir amaç gütmediğini bilmek lazım. İsimleri fark etmeksizin hepsinin nereye ne şekilde hizmet ettiğini de çok net ve açık bir şekilde görebiliyor ve değerlendirmesini daha iyi yapabiliyoruz. Yaşadığımız tecrübeler, acılar ve sıkıntılar bu milletin ve bu bölgede yaşayan insanların da artık gerçekleri çok net bir şekilde görmesini sağladı. Özellikle son birkaç yıldır her yolun denendiği ve sonuç alınmadığı bir aşamadan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprakları üzerinde operasyon yapılmasına, yurt içerisinde milletin birliğini ve beraberliğini bozmaya ve 1923’ten bu tarafa kurulmuş olan cumhuriyetimizin temel ilkelerini zedelemeye yönelmiş olan hiçbir düşünceye, hiçbir operasyona, hiçbir faaliyete buyurun yapın demeyeceğimizi artık bütün dünyanın daha iyi anladığını görüyoruz. Bunun da karşılığında ödediğimiz bedeller var. Bedel ödemeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Dünyanın hiçbir tarafında uğrunda bu kadar bedel ödenen başka bir toprak yoktur. Bu kadar kıymetli ve mukaddes bir vatan toprağı için bedel ödemeyeceğiz de ne yapacağız. Atalarımızın bu kadar bedel ödediği, bu kadar büyük mücadeleler sonrasında kurdukları bu cumhuriyetin ve milletin özgürlüğü, selameti için bedel ödemeyeceğiz de ne için ödeyeceğiz. Bu yüzden mücadelemize devam edeceğiz” dedi. 


Atatürk’ün Yurtta Sulh, Cihanda Sulh sözünü dünyada Türkiye kadar tatbik eden başka bir devletin olmadığını vurgulayarak konuşmasına devam eden Vali Erin; “Bu, memleketimize ve bu milletimize kastedene yüzümüzün diğer tarafını çevireceğiz anlamına gelmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurt içinde de yurt dışında da daha proaktif politikalar izlemek suretiyle bekasına yönelmiş olan tehditkâr güçlerin karşısında dimdik durmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şahsiyetli bir dış politika ve ülke içerisinde birliği esas alan politikaları millet olarak tatbik etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun temelinde yer alan ilkeleri sağlamlaştırmak için saldırıları sınırlarımızın ötesinde karşılamak ve onlara müdahale etmek suretiyle planlarını bozmak şeklinde tanımlayabileceğimiz politikaların da tatbikini önümüzdeki dönemde de milletimiz hep birlikte görmüş olacak” şeklinde konuştu. 




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