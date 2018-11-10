​Siverek’te Korkunç Cinayet, Önce Eşini Sonra Kendini Öldürdü

Önce Eşini Sonra Kendini Öldürdü

Komşular Silah Seslerine Gitti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cinnet getiren koca, tüfekle önce tartıştığı karısını sonra da kendisini vurdu.Olay, bu sabah saatlerinde Siverek’in Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ahmet K., eşi Cemile K. ile tartıştı.Tartışmanın uzaması ile Ahmet K., evde bulunan av tüfeğiyle karısına bir el ateş etti. Sinirlerine hâkim olmakta zorlanan Ahmet K. daha sonra silahı boğazına dayayarak, intihar etti.Komşular, silah seslerini duyması ile girdikleri evde çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Ahmet K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Cemile K. a doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çiftin cansız bedenlere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.