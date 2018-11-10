​Yeni Dolandırıcılık Yöntemi 20 Milyon İle Ortadan Kayboldu

Eski Bankacı, Yeni Dolandırıcı

Arazilerin Fotoğraflarını Gösteriyordu

Beni Şikayet Ederseniz Paranızı Ödeyemem

Ponzi Sistem Nedir?

Bursa'da Çiftlik Bank, Kaşar Bank ve Bahis Bank gibi dolandırıcı şebekelerine “Arsa Bank” da eklendi. vatandaşlardan arsa yatırımı vaadi ile para toplayan Arsa Bank’ın sözde yatırımcısı, yaptığı vurgunun ardından ortadan kayıplara karıştı. Dolandırılanlar arasında bir bankanın yönetim kurulu üyesinin olması da dikkat çekti.Son dönemlerin en sık kullanılan dolandırma yöntemlerinden biri olan 'ponzi sistemi' bu kez Bursa'da çok sayıda vatandaşın hayatını etkiledi. 'Arsa yatırımı' vaadiyle insanlardan para toplayan S.İ'nin isimli bir şahıs, yaptığı vurgunun ardından ortadan kayboldu.Savcılığa dilekçe veren mağdurlardan birisi, sistemi şöyle anlattı: "S.İ eski bir bankacı. İstifa edip emlak işine girdi. Biz de o vasıtayla tanıştık. Bankaların ipotek ettiği evleri, tanıdıkları vasıtasıyla henüz ihaleye girmeden satın alıyordu. Değerinin altında satılan evler için etrafından para topluyordu. Örneğin bankadan evi 150 bin liraya alacak. Kendinde para yok. Etrafında kişilerden paraları temin edip, evi satın alıyor. Sonra evi örneğin 250 bin TL'ye satıyor. Aradaki 100 bin TL'yi parayı verenler arasında bölüştürüyor. Kendisi de pay alıyor."Arsa Bank yüzünden mağdur olan başka bir kişi ise; "Arazilerin fotoğraflarını gösteriyordu. Sonra sizden diyelim ki 50 bin TL aldı. Bir ay sonra 55 bin veriyordu. Ancak bir süre sonra ara paraları ödemez oldu. Kendisine ulaştığımız sürekli bahane uydurdu. Ben kendisine 30 bin TL vermiştim. Paramı vermedi ancak 1 ay sonra 5 bin, iki ay sonra 8 bin TL gönderdi. Anaparamızı da en kısa zamanda vereceğini iddia ediyordu." dedi.Olayların savcılığa intikal etmesiyle beraber, bankacı eşinden bir anda boşanan S.İ. mağdurlara mesaj göndererek, “Mağduriyetinizi gidermem için yeniden çalışmam lazım. Beni şikayet ederseniz hapse girerim ve paralarınızı ödeyemem” şeklinde haber gönderdiği bilgisi edinildi.Saadet Zinciri diğer adıyla Ponzi düzeni (Ponzi şeması), ilk kez Charles Ponzi tarafından 1910 yılında uygulanan hileli bir yatırım şeklidir.Her zaman ortalamanın üzerinde kazanç sağlamayı vaat eden sistem ilk önce bu beklentileri karşılamayı sağlar. Bu durumda yeni gelen yatırımcıların paralarını eski yatırımcılara ödeyerek kullanır ve ponzi sisteminin gelişmesi sağlanır.Ponzi sistemleri hiçbir zaman meşru yatırım yapmaz. Bunun yerine yatırımcıların paralarını kullanarak birbirine aktarır. Yeni yatırımcı gelmediği takdirde ise sistem bir süre sonra çöker.