Urfa’da Bağırsağı Düğümlenen Bebekten Acı Haber

Hayata Tutunamadı

Şanlıurfa'da bağırsağı düğümlenen bebek, hastanede yapılan tedaviye rağmen hayata tutunamadı.Olay, Harran ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi'nde yaşandı. 6 aylık Yakup Ay'ın nefes alamadığını fark eden ailesi, bebeği kendi imkanlarıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.Hastanedeki kontrollerde bebeğin bağırsağının düğümlendiği tespit eden doktorlar, Minik Yakup’a acil müdahalede bulundu. 6 aylık Minik Yakup hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.