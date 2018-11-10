Niyazi Kocadağ, Haliliye Belediye Başkan Aday Adaylığı Başvurusunu Yaptı

Eğitimci, Yazar ve TV Programcısı Niyazi Kocadağ yüzlerce kişinin katılımıyla Ak Parti Haliliye ilçe merkezine büyük gövde gösterisi ile giderek Haliliye Belediye Başkanlığına müracaatını yaptı.Kocadağ yaptığı açıklamada şunları ifade etti;“Bugün bizleri burada ağırlayan değerli Başkanıma, teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum.Siyasetçinin ailesi teşkilatıdır.Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi var İstanbul yürürse Türkiye koşar.Urfa'nın İstanbul’u Haliliye’dir.Haliliye yürürse Urfa koşar.Haliliye Urfa’nın kalbidir.Ben yazarım, düşündüklerimi, hayallerimi… Bu şehrin hakkettiği gerçek projeleri hep beraber ilkbaharda yazalım diye aday oldum.Bilhassa gençlerimize tekrar umudu hatırlatsın diye aday oldum.Bilinsi ki; Dilimden gelenin kaynağı yüreğim, yüreğimin dediğine elimden gelen şahitlik edecektir.Tırtılın yolun sonu dediğine Allah kelebek demiş.Yolumuz ve bahtımız açık, Allah yar ve yardımcımız olsun.”