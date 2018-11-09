AVM'deki Yangında Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Alışveriş merkezinin zemin katında bulunan çocuk oyun alanında yangın çıktı. Yoğun dumanların ulaştığı üst katlarda mahsur kalan 18 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi, İstanbul caddesi üzerindeki dört katlı bir alışveriş merkezinin, zemin katında bulunan çocuk oyun parkında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alışveriş merkezinin olduğu sokak yaya trafiğe de kapatılırken, çevredekilerin ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle alışveriş merkezi ve çevrede büyük panik yaşandı. Yoğun duman nedeniyle alıveriş merkezinin en üst katında mahsur kalan 18 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Zemindeki yangında ise yoğun dumandan etkilenen 3 kişi olay yerindeki ambulanslarda tedavi altına alınırken, 5 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.