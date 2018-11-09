BAŞKAN DEMİRKOL, ÇALIŞMALARI YERİNDE DENETLİYOR

Her fırsatta vatandaşlarla iç içe olup, ihtiyaçları birinci ağızdan dinleyip, yapılan çalışmaları da mahallinde inceleyen Başkan Fevzi Demirkol, Yenişehir Mahallesindeki kilitli beton parke döşeme çalışmalarını yerinde denetledi. İlk olarak Yenişehir Mahalle Muhtarı Ramazan Sağır’ı ziyaret eden Başkan Demirkol, mahalledeki çalışmalara ve ihtiyaçlara ilişkin istişarede bulundu. Muhtar Sağır ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kilitli beton parke döşeme çalışmalarını inceledi. Çalışmalara ilişkin teknik ekipten bilgiler de alan Başkan Demirkol, çalışmaları yürütülen işçilerle de sohbet etti.Başkan Fevzi Demirkol, çalışmaları inceledikten sonra mahalle sakinleriyle de görüştü. Mahalle sakinlerinin istek ve teşekkürlerini alan Başkan Demirkol, iletilerin çözümü için ilgili müdürlüklere talimat verdi. Mahalledeki temaslarını tamamladıktan sonra Başkan Demirkol, bölgeden ayrıldı.