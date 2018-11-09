Harran Kaymakamı Ömer Faruk ÇELİK'in 10 Kasım Mesajı

Cumhuriyet'i ilan ederek Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açmış; liderlik yeteneği, barışçı kimliği, ülküleri, öngörüleri ve üstün kişiliği, düşünceleri, yaşamı ve eserleriyle ölümsüzleşmiş Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla yaptığı köklü devrimlerle başka milletlere örnek olmuş, milletimizin her alanda yücelmesi için yılmadan çaba göstermiş ölümsüz bir lider ve dünyaya yön veren en büyük devlet adamıdır.

Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Başkomutan, Eşsiz Devlet Adamı Ulu Önderimiz ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yıl dönümünde minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz.