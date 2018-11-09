Urfa'da Bağırsağı Düğümlenen Bebek Öldü

şanlıurfanın, Harran ilçesi Göktaş Mahallesi'nde 6 aylık bebek Yakup Ay'ın nefes alamadığını fark eden ailesi, çocuklarını Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.Hastanede yapılan kontroll sonrası bağırsağı düğümlendiği belirlenen Yakup bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Ay'ın cesedi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.