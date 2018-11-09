Siverek Belediye Başkanının İntikamı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Çalışan Gazeteciler ve Belediye Başkanı Resul Yılmaz ile Yaşana tartışmanın ardından Sayıştay raporunun yayınlayan iki yerel gazetenin "İrfan ve Hedef Gazetelerinin aboneliğini ipatal ettirdi.Bu sabah özel güvenlik görevlileri gazeteyi belediye binasına sokmadılar. Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, yaşananlarla ilgili yazılı basın açıklaması yaptıBaşkan Gülebak, Sayıştay raporunun açıklanmasını isteyen basın mensupları ile Siverek Belediye Başkanı arasında yaşanan gerginlikle ilgili “İlçede cemiyetimize mensup muhabir arkadaşlarımız, Siverek Belediyesiyle ilgili Sayıştay raporu haber yapmış, bir sonraki gün Belediye Başkanı kendi makamında konuyla ilgili Basın açıklaması düzenlemiştir. Basın açıklamasının ardından bir gazeteci arkadaşımızla, belediye başkanımız arasında geçen konuşmada Belediye Başkanımız Resul Yılmaz gazetecilere hitaben ‘Ben basının kime çalıştığını biliyorum’ demesi üzerine, bir gazeteci arkadaşımız ‘kime çalıştığımızı açıklamasan ben bu toplantıyı terk ederim’ diyerek toplantıyı terk etmiştir. Diğer gazeteci arkadaşlarımız da odadan ayrılırken, Belediye Başkanı tartıştığı gazeteciye ‘Bağırma lan’ diyerek talihsiz sözler sarf etmiştir. Belediye Başkanı’nın, gazetecilere yönelik konuşma lan’ sözlerini talihsiz sözler olarak değerlendiriyorum. Gazetecinin görevi, asla, gücü elinde bulunduranlara iyi görünmek, onlara övgüler yağdırmak ve bundan maddi – manevi çıkar sağlamak, değildir. Gazetecinin görevi, içinde yaşadığı topluma, ayna ve ışık tutmaktır. Bedeli ne olursa olsun, daima doğruyu söylemek ve kral çıplak olduğunda, bunu cesaretle haykırmaktır. Çünkü gazeteci, ülkede veya toplumda yolunda gitmeyen şeyleri herkesten önce görüp, bunların düzeltilmesi adına, gördüklerini olduğu gibi aktarmakla yükümlü kişidir. Onları örtbas etmekle, değil Çalışan Gazeteciler Derneği olarak, yaşanan olayların daha da büyümemesi amacıyla sorunun dostane bir ortamda çözüme kavuşturulmasından yanayız. Tüm iyi niyetimizle bunu iki taraftan rica ediyoruz. Siverek Basının aboneliğini kesmek, gazetecilere ‘bağırma lan’ diye hitap etmek, Belediye başkanına yakışmayacak davranışlardır” ifadelerini kullandı.