VALİ ERİN, KUVEYT’E GİDİYOR

Göreve başladıktan sonra Şanlıurfa’da yaşayan ve eğitim çağında bulunan Suriyeli çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için başta İslam ülkeleri olmak üzere hayırseverlere çağrıda bulunan ve akabinde Kuveyt ve Katarlı hayır derneklerinin Şanlıurfa’ya gelerek büyük yatırımlar yapmaya başlamasını değerlendiren Vali Erin, “Aslen Suriyeli olan ancak zamanında Kuveyt ve Katar gibi ülkelere giderek büyük işler yapmaya başlayan hayırseverler, buradaki Suriyeli kardeşlerimize yönelik yaptığımız hizmetleri gelip gördüler. Onlara, bizimle bu konuda yardımlaşmak, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek istiyorsanız buyurun size yer verelim, siz de burada okul yapın dedik. Sağ olsunlar, imzaladığımız protokollerin hemen ardından işe koyuldular. Şimdiye kadar çok kısa sürede 3 okul ve 1 öğrenci yurdunu hizmete aldık. Şu anda devam eden projelerle okul sayımız 25-30’u bulacak. Bu yatırımlar yapıldıkça, hem onlar Suriyeli kardeşlerine karşı duydukları vicdani sorumluluğu yerine getiriyor hem biz ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşliğimizi pekiştirmiş oluyoruz” dedi.Önümüzdeki günlerde bir heyetle Kuveyt’e gitmeye hazırlanan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, üç gün sürecek ziyaret kapsamında başta Suriyeli muhacir çocukların eğitimi olmak üzere, okul çağındaki bu çocukların diğer ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yatırımları istişare edeceklerini, Şanlıurfa’nın ekonomik potansiyelini değerlendirmek isteyen Kuveytli yatırımcıları da Şanlıurfa’ya davet edeceklerini söyledi.Suriyeli muhacirlerle birlikte nüfusu 2.5 milyona dayanan, 636 bin Türk öğrencinin yanında eğitim çağındaki yaklaşık 75 bin Suriyeli öğrencinin eğitim ihtiyacını karşılamak için büyük yatırımların gerçekleştiği Şanlıurfa’da, Kuveytli hayırseverlerin yaptırdığı okullar bir bir hizmete giriyor.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, göreve başlar başlamaz en büyük önceliği eğitim altyapısındaki sorunları çözmeye vermesi, akabinde hükümet bütçesinden en büyük payın Şanlıurfa’daki eğitim yatırımlarına aktarılmıştı.Bir yandan Türkiye’nin öz kaynaklarıyla 393 okulun yapımı devam ederken, Vali Erin’in yakın ilişkiler kurduğu Kuveyt Necat Derneği de il genelinde yapmayı vadettiği okul inşaatlarına devam ediyor.Şu ana kadar üç okul ve bir öğrenci yurdunu tamamlayarak hizmete sunan Kuveytli hayırseverler, Eyyübiye ilçesi Hayat-ı Harrani mahallesinde biri 12 derslikli, biri de 16 derslikli iki okul, Haliliye ilçesinde 16 derslikli iki okul, Yine Haliliye ilçesinde içerisinde 6 adet okul, 2 adet yurt, bir cami, 1 kültür merkezinden oluşan Kuveyt-Türk eğitim kampüsü ile Suruç Yatılı Bölge Okulunu 400 kız, 400 erkek öğrenciye yetecek kapasitede inşaat restorasyonu ve tefrişat işlerine devam ediyor.Kuveytli hayırseverlerin Şanlıurfa’da yapımını tamamladığı ve halen devam eden okul inşaatlarının toplam yatırım bedelinin 4 milyon doları bulduğu, Haliliye ilçesine yapılacak Kuveyt-Türk eğitim kampüsü işinin ise yaklaşık 25 milyon dolara mal olacağı belirtildi.